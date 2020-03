Coronavirus:Fiasconaro,colomba in dono a medici e infermieri

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Sarebbe bello che in questo momento difficile per il Paese arrivasse in dono ai medici e agli infermieri impegnati nella lotta al coronavirus una colomba per la Pasqua, simbolo di unità, pace e rinascita. E noi siamo pronti a fare la nostra parte nonostante le inevitabili perdite, ma siamo sereni. Abbiamo raggiunto una certa solidità". A dirlo è Nicola Fiasconaro, pluripremiato pasticciere e ambasciatore in tutto il mondo delle eccellenze dolciarie siciliane e alla guida, insieme ai due fratelli, Fausto e Martino, dell'azienda di prodotti da forno artigianali a lievitazione fondata nel 1953 dal padre Mario con sede a Castelbuono, in provincia di Palermo, al centro del Parco delle Madonie. Nel 2019 l'azienda ha raggiunto un fatturato di 22 milioni di euro ed un export del 30%. Fiasconaro, nel lanciare il messaggio di solidarietà annuncia anche i progetti aziendali per il 2020 che andranno avanti nonostante la crisi del momento con la costruzione di due nuovi siti produttivi che sorgeranno vicino alla sede storica dell'impresa di dolci. "Il momento è drammatico, ma dobbiamo avere - afferma Nicola Fiasconaro - la visione del futuro. I due nuovi siti saranno conclusi entro un paio di anni e daranno lavoro a persone locali e figure specializzate. In questo momento, economicamente, stiamo potenziando i nostri servizi di e-commerce. Nel 2019 abbiamo messo a segno un fatturato che ammonta a 22 milioni di euro ed un export del 30%. Fino a 15 giorni fa avevano raggiunto l'80 della produzione (200 mila Kg) con un incremento del 20-25%. Ora noi siamo totalmente fermi, ma vogliamo essere vicini alle istituzioni, dobbiamo essere tutti insieme. Sarà un nuovo Risorgimento del Paese". (ANSA).