Coronavirus: operatori lasciano casa riposo Messina focolaio

(ANSA) - MESSINA, 25 MAR - La maggior parte degli operatori che lavorano nella casa di riposo "Come d'incanto" di Messina hanno lasciato la struttura dopo essere rimasti all'interno della Rsa da giovedì scorso senza avere ricambio. Sono quasi tutti positivi al Covid 19 e dovranno essere messi in quarantena, solo alcuni di loro sono rimasti per dare indicazioni sulla situazione degli anziani al Covid team mandato dal Policlinico. Ieri gli operatori avevano lanciato un grido di allarme perchè stremati e senza personale e strutture sanitarie adeguate. Nella casa di riposo si era registrato nei giorni scorsi un importante focolaio con 20 anziani su 71 contagiati e 16 dipendenti risultati positivi; una ospite di 90 anni è deceduta al Policlinico dove era stata ricoverata. Gli operatori e i familiari erano preoccupati perchè ancora non era stato effettuato dall'Asp il tampone agli altri ospiti della struttura e al personale cper mancanza di reagenti.

Oggi il prefetto di Messsina Maria Carmela Librizzi ha annunciato interventi da parte delle aziende sanitarie per dare supporto al personale e anche il sindaco di Messina Cateno De Luca ha lanciato un appello per un intervento assicurando che in caso contrario avrebbe provveduto lui stesso a dar da mangiare agli anziani con dalcuni volontari. L'Azienda ospedaliera Policlinico "G. Martino" di Messina in seguito ha assicurato che "su sollecitazione dell'Assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, ha attivato e inviato sul posto un Covid Team per affrontare l'emergenza venutasi a creare presso la casa di cura.

L'obiettivo è quello di verificare lo stato di salute degli ospiti e approntare immediatamente gli interventi necessari".

(ANSA).