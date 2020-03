De Luca, siamo a Repubblica banane

"Siamo in attesa del nuovo provvedimento del Presidente del Consiglio, annunciato ieri sera in diretta pur non essendo ancora pubblicato: questa è l'Italia degli annunci. Tutto ciò mi fa arrabbiare perché lo scorso 11 marzo, con l'ordinanza n. 60, contemplavo tutte le restrizioni che invece adesso stanno attuando". Lo dice il sindaco di Messina Cateno De Luca. " Quando mai si annunciano le cose e poi si fanno provvedimenti. Ma che Italia è questa? Una Repubblica delle banane? Non si può continuare così. Il ministro Speranza non si può svegliare e dire che è consentito fare il giro del palazzo. Ma siamo pazzi? Noi facciamo di tutto per fare stare la gente dentro e lei la fa uscire? Ministro revochi tale porcheria".