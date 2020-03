Coronavirus: a Messina focolai Ircss Neurolesi e casa riposo

(ANSA) - MESSINA, 22 MAR - E' allarme a Messina dove sono almeno due i focolai con un numero consistente di pazienti positivi al Coronavirus. L'Ircss "Bonino Pulejo" per Neurolesi, dove fino ad ora sono stati individuati una trentina di casi tra degenti e personale sanitario, e la casa di riposo "Come d'incanto", dove salgono a 15 gli anziani positivi al Covid 19 dopo la donna di 90 anni ricoverata ieri al Policlinico dove sono stati trasportati anche gli altri pazienti. Si attende tuttavia l'esito del tampone su altri ospiti della casa di riposo, in tutto 71 anziani, e su 16 operatori che erano in isolamento da giovedì all'interno della struttura. Questa mattina l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, che ieri ha messo in atto un Piano straordinario di contenimento del contagio, presiederà una riunione con tutti i manager delle aziende sanitarie del messinese, dove si registra uno dei picchi più alti di casi in tutta la Sicilia. Ieri a Mezzogiorno il bilancio ufficiale, che non teneva conto di questi ultimi dati, era di 66 persone positive.(ANSA).