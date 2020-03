Coronavirus: Musumeci, stop supermercati domenica necessario

(ANSA) - CATANIA, 21 MAR - Il presidente della Regione Nello Musumeci ha lanciato un appello ai cittadini costretti a fare la fila davanti ai negozi di generi alimentari e ai supermercati e che, per questo, "si lamentano della chiusura domenicale dei centri commerciali.

"È un provvedimento duro, restrittivo, sofferto - spiega - ma anche meditato, insieme all'associazione dei Comuni ed ai colleghi di altre Regioni. Domenica scorsa nei supermercati c'era tanta gente, assembrata in una condotta irresponsabile. La spesa si può fare per sei giorni alla settimana. Non c'è motivo di aspettare la domenica per fare folla. Anche i lavoratori dei supermercati hanno diritto a fermarsi almeno un giorno. Anche loro sono in trincea e sovraesposti". "Facciamo qualche sacrificio adesso, per un paio di settimane - conclude Musumeci - per evitare nel futuro di farne altri, più pesanti, in un letto di ospedale".(ANSA).