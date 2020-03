Coronavirus: Ircss Messina, aumento casi

(ANSA) - MESSINA, 21 MAR - Salgono i casi di persone trovate positive al Covid 19 nell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina. Tra i contagiati ci sono pazienti, infermieri e medici, ma ancora non tutto il personale sanitario, circa 80 persone, è stato sottoposto al tampone. Dodici pazienti positivi sono stati trasferiti al Policlinico di Messina; altri cinque sarebbero in isolamento volontario domiciliare.

L'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha inviato nel capoluogo peloritano il dirigente dell'Osservatorio epidemiologico dell'assessorato Salvatore Scondotto per coordinare le necessarie misure di contenimento, così come previsto dai protocolli ministeriali. In particolare, tutti i pazienti contagiati sono stati già trasferiti presso il policlinico 'Martino' di Messina, mentre si sta procedendo alla sanificazione del presidio.