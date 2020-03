Sequestri Feudo Arancio:Mezzacorona,nessuna attività mafiosa

(ANSA) - TRENTO, 20 MAR - In merito all'indagine della Guardia di Finanza di Trento sulla cantina Feudo Arancio, il Gruppo Mezzacorona "respinge con forza gli addebiti e ribadisce la totale estraneità del Gruppo Mezzacorona a collegamenti e attività mafiose in Sicilia".

"Il Gruppo Mezzacorona - si legge in una nota - ha sempre agito correttamente e seriamente nel proprio impegno imprenditoriale a tutela dei propri soci, azionisti e collaboratori e ha la certezza di poter dimostrare la propria totale estraneità rispetto ai fatti contestati". Il Gruppo Mezzacorona pertanto chiede "con la massima sollecitudine all'autorità giudiziaria che sia fatta nel più breve tempo possibile chiarezza sulla vicenda a servizio e a tutela del reddito e del lavoro dei propri 1.600 soci, dei 480 azionisti e dei 500 collaboratori". (ANSA).