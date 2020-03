Furto Policlinico Palermo, un arresto

(ANSA) - PALERMO, 20 MAR - La polizia e i carabinieri hanno arrestato Daniele Romeo, 24 anni, il giovane che avrebbe messo a segno il furto di un Pc nel laboratorio dove si eseguono le analisi per la diagnosi del coronavirus all'ospedale Policlinico di Palermo. E' un ragazzo che i medici conoscevano perché lo vedevano spesso tra i viali dell'ospedale. Il giovane è stato portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Nei giorni scorsi sono stati messi a segno 3 colpi ai danni dei medici e reparti dell'ospedale, si sta valutando se l'arrestato sia coinvolto anche negli altri episodi. L'indagine è stata coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e dal pm Gery Ferrara. Stamane il direttore sanitario del Policlinico Giovanna Volo aveva lanciato un appello a reesituire il computer che contiene "dati importanti" e aveva aggiunto che l'autore del furto in laboratorio corre anche rischi per la propria salute.