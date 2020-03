Auto a fuoco da fidanzata, denunciato

(ANSA) - VITTORIA (RAGUSA), 20 MAR - Era uscito di casa perché aveva "la necessità di vedere la fidanzata", ma l'auto, per un accidentale caso di autocombustione, gli ha preso fuoco proprio davanti casa della ragazza a Vittoria, nel Ragusano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno avvisato la polizia per gli accertamenti del caso. E agenti delle volanti del locale commissariato hanno scoperto che il giovane era uscito di casa senza una giustificazione urgente e, quindi, lo hanno denunciato per inosservanza del Decreto del presidente del consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza Covid-19. (ANSA).