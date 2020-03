Coronavirus: 'rider' della sfincia, Palermo festeggia 19/3

(ANSA) - PALERMO, 19 MAR - La quarantena da Coronavirus non impedisce ai palermitani di gustarsi la tradizionale "sfincia" di San Giuseppe. E dato che non possono uscire da casa per andare a comprarle, mandano i rider del cibo a domicilio. Questa mattina a Palermo diversi riders di una nota azienda di food delivery, hanno parcheggiato i loro scooter davanti a un bar, chiuso al pubblico, e hanno aspettato a turno i dolci da consegnare alle varie abitazioni. La presenza non è passata inosservata a un residente della zona che ha allertato le forze dell'ordine affinché verificassero il rispetto delle condizioni di sicurezza. (ANSA)