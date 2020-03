1,5 kg marijuana in casa, arresta coppia

(ANSA) - CATANIA, 19 MAR - Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato una coppia di coniugi, Roberto Santapaola, 40 anni, e Barbara Cusmano, di 36, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella loro abitazione nel popoloso San Giorgio, protetta da un sistema di telecamere di sorveglianza che sono riusciti ad eludere, militari dell'Arma hanno trovato 1,5 chilogrammi di marijuana e 235 euro in contanti ritenuti provento della vendita di droga.

Sequestrato anche il sistema di video sorveglianza, composto da monitor e 4 microtelecamere e materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per dosare e confezionare lo stupefacente da vendere. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati condotti in carcere. (ANSA).