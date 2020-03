Teatro: Libero, scene aperte sui nostri social

"Stiamo lavorando anche noi per tenere compagnia ai nostri spettatori con la pubblicazione sui nostri canali social e sul nostro sito di pezzi di storia del nostro teatro attraverso documentari, brevi stralci di spettacoli, trailer, foto e anche un percorso legato a parole della ricerca, produzione e programmazione della nostra struttura". Lo annuncia Luca Mazzone, direttore del teatro Libero di Palermo.

"Facciamo appello al nostro pubblico affinché ci sostenga in questo momento di enormi difficoltà che a causa delle restrizioni per evitare il contagio da coronavirus sta vivendo tutto il settore in cui operiamo. - aggiunge - Siamo fiduciosi di poter tornare a rialzare il sipario per offrire al nostro pubblico, come abbiamo fatto nell'ultimo mezzo secolo, spettacoli e nostre creazioni tra il classico e l'innovazione". "Speriamo - afferma - che si colga l'occasione da questa situazione drammatica per cambiare mentalità: dobbiamo guardare al futuro aprendo un grande palcoscenico estivo per la città che metta insieme teatri d'arte di produzione del territorio" (ANSA).