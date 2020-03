Rubano offerte Santuario, due arresti

(ANSA) - CATANIA, 18 MAR - Sono stati sorpresi dai frati del Santuario della Madonna di Valverde a rubare le offerte lasciate dai fedeli in tre cassette alla Vergine Madre che hanno avvertito il 112. Sono stati così arrestati da carabinieri della stazione di San Gregorio di Catania in flagranza di reato per furto aggravato e danneggiamento danneggiamento il 46enne Antonino Miraglia e la convivente Grazia Nicolosi, di 47 anni.

Militari dell'Arma li hanno bloccati e arrestati hanno recuperato l'intera somma rubata, 110 euro. I due sono stati denunciati anche per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, in riferimento alle recenti norme emanate dal governo in materia di contenimento del Covid-19. (ANSA).