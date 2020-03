(ANSA) - PALERMO, 18 MAR - Il governo Musumeci in raccordo con Trenitalia ha disposto la sospensione dell'80 per cento delle corse ferroviarie dell'isola. "La misura sarà operativa da domani - dice l'assessore regionale ai Trasporti, Marco Falcone - e si è resa necessaria per ridurre allo stretto indispensabile gli spostamenti di persone nella Regione via treno, così da abbattere ancora le occasioni di potenziale contagio". (ANSA)