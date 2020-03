Coronavirus: avvisi Regione,pronti mille medici e infermieri

(ANSA) - PALERMO, 18 MAR - In mille, tra medici e infermieri, hanno risposto ai due avvisi emanati dall'Asp di Palermo e dal Policlinico di Messina, su disposizione della Regione per incrementare il numero del personale sanitario per fronteggiare al meglio l'emergenza coronavirus: si tratta di 400 medici, in parte già distribuiti nei territori, e di 600 infermieri. A riferirlo al Parlamento siciliano è stato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. "Questi soggetti - ha detto Razza - potranno essere inseriti in un piano di reperimento di risorse umane in pianta stabile, perché abbiamo il dovere che queste persone finita l'emergenza si possano stabilmente impiegare nel sistema sanitario: l'emergenza coronavirus non può assolutamente creare un ulteriore sacca di precariato". (ANSA).