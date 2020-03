Sindaco Messina vieta gratta e vinci

(ANSA) - MESSINA, 17 MAR - L'amministrazione comunale messinese con due ordinanze dispone che per la durata del DPCM sul coronavirus, nei locali in cui si svolgono attività miste, come i tabacchi "ci sia l'immediata sospensione di tutte le tipologie di gioco lecito con vincita in denaro". Inoltre "per chiunque svolga attività di volontariato in ambito urbano, come la distribuzione di pasti, la gestione delle case di accoglienza o del trasporto di sanitari e infermi" dispone che si osservino le dovute raccomandazioni per il contenimento de contagio. Lo dice una nota del sindaco di Messina Cateno De Luca "Con tali provvedimenti - continua - adotteremo ulteriori misure di contrasto alla diffusione del coronavirus, come la sospensione dei gioco a premi come lotto, 10, slot machine o gratta e vinci".