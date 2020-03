Minacce razziste a cestisti, arresto

(ANSA) - MESSINA, 17 MAR - La Polizia di Stato ha posto ai domiciliari, su ordine del gip, un uomo di 45 anni per atti persecutori aggravati dalla discriminazione razziale nei confronti di una ragazza e di un giocatore di colore della squadra di Basket Orlandina, che milita in serie A2, di Capo d'Orlando e per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. Sono stati minacciati, dicono gli investigatori, anche un secondo cestista orlandino, anch'egli di colore, e la sua compagna Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Patti, l'indagato lo scorso gennaio attraverso la creazione di falsi profili su social network e tramite post pubblici su profili di altri utenti, "ha perseguitato ossessivamente le sue vittime con continue minacce di morte".

"Vi brucerei vivi", "muori negro", "sono un razzista convinto" sono solo alcune delle frasi minacciose che l'uomo rivolgeva alle sue vittime.