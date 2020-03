Coronavirus: donna morta nell'Ennese

(ANSA) - CATANIA, 17 MAR - C'è la prima vittima in provincia di Enna da Covid 19. E' un'anziana donna morta ieri il cui tampone, risultato positivo, è stato effettuato dopo il decesso.

Attivati tutti i protocolli per i familiari che ora si trovano in quarantena mentre si sta provando a rintracciare tutte le persone che sarebbero entrare in contatto con la donna. La signora era stata portata dai familiari in ospedale a Leonforte, dove poi è morta. E' il quarto decesso che si registra in Sicilia collegato alla diffusione al Coronavirus.