Coronavirus: 8 in posteggio, denunciati

(ANSA) - CATANIA, 17 MAR - Otto giovani, compresi dei minorenni, che avevano trasformato un parcheggio antistante l'isola ecologica di Aci Catena in un luogo di incontro ricreativo, che avevano raggiunto in moto o in auto, sono stati identificati e denunciati dalla guardia di finanza del comando provinciale di Catania per inosservanza del provvedimento dell'autorità relativo al contenimento del Covid-19. Con i militari si sono giustificati dicendo che erano "usciti per comprare le sigarette", di cui erano invece già forniti, e che "per caso avevano incontrato gli amici". A Catania, inoltre, militari delle Fiamme gialle della locale compagnia e dei Baschi Verdi hanno denunciato due persone che erano alla guida delle loro auto senza dimostrare che lo spostamento era determinato da comprovate esigenze previste dal Dpcm. (ANSA).