Coronavirus:un morto in ospedale Catania

(ANSA) - CATANIA, 16 MAR - Un 52enne è deceduto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trovava in terapia intensiva per insufficienza respiratoria.

L'uomo, affetto da altre patologie, era stato preso in carico venerdì al pre-triage infettivologico con febbre, tosse e difficoltà respiratorie, e sottoposto al tampone per Covid-19, risultato positivo. Lo comunica la direzione dell'Azienda ospedaliera Cannizzaro. E' la terza vittima che si registra in Sicilia collegata al Coronavirus.