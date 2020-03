Coronavirus: stop collegamenti Sicilia

"A seguito della richiesta pervenuta ieri sera da parte della Regione Sicilia, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia" per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Lo annuncia il Mit, spiegando che è invece regolare il trasporto merci. Le persone possono viaggiare via mare sullo Stretto solo "per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità". Il trasporto aereo delle persone è assicurato soltanto per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, esclusivamente con due voli andata/ritorno Roma-Catania e due voli andata/ritorno Roma-Palermo, uno meridiano e l'altro antimeridiano, con sospensione di tutti gli altri voli compresi quelli internazionali. Per i collegamenti ferroviari diurni è previsto il mantenimento dei collegamenti minimi essenziali con un treno al giorno intercity Roma/Palermo e viceversa. Sono soppressi i servizi automobilistici interregionali.