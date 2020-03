Coronavirus:violano norme prime condanne

(ANSA)- SCIACCA (AGRIGENTO), 13 MAR - Il tribunale di Sciacca, su richiesta della Procura guidata da Roberta Buzzolani, ha emesso due decreti penali di condanna per 1200 euro di multa l'uno a carico di due persone accusate di aver violato le disposizioni governative per il contenimento del Coronavirus. E' la prima condanna per violazioni delle disposizioni appena emanate in Sicilia.