Coronavirus: vigili chiudono bancarelle mercati a Palermo

Agenti della polizia municipale sono intervenuti nei mercati storici di Ballarò e del Capo a Palermo per fare chiudere le bancarelle esterne come previsto dalle norme per limitare il contagio da coronavirus. Per disposizione del Comune possono stare aperti i generi alimentari dentro le botteghe. Ieri il Comune ha deciso di sospendere da sabato e fino a lunedì l'attività del mercato ortofrutticolo e del mercato ittico.