Coronavirus: mette mascherina uomo ragno

(ANSA) - MARSALA (TRAPANI), 13 MAR - Affermando di non aver più trovato mascherine per proteggersi bocca e naso in questo periodo di emergenza coronavirus e, trovandosi a casa quella dell'Uomo Ragno, l'ha indossata in questi giorni per andare al supermercato a fare la spesa e anche in farmacia. Autore del singolare espediente è un avvocato penalista di Marsala, Vincenzo Forti, noto per il suo carattere un po' eccentrico.

"Anche noi della Marvell abbiamo problemi di coronavirus" dice l'avvocato mentre è in fila davanti a un supermercato. Solo in Tribunale il legale ha preferito non presentarsi con questa insolita maschera. Ma il giudice, probabilmente avendo visto la foto del penalista sui social, al termine di un'udienza di convalida di un provvedimento cautelare, gli ha detto scherzosamente come mai non aveva indossato la maschera dell'uomo ragno anche in aula.