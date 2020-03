Operazioni Ps e Cc,sequestro 60 kg droga

Trasportava 33 chili di hashish in una valigia, custodita nel bagagliaio dell'auto, fermata dai carabinieri di Palermo in viale Regione Siciliana: è l'accusa che ha portato all' arrestato di Federico La Rosa, 60 anni. In un'altra operazione nei giorni scorsi la polizia di Stato ha arrestato una coppia di fidanzati Nicola Gambino, 38 anni, e Morena Ferrara, 31 anni, originari della provincia di Palermo, accusati di detenzione di 27 kg di hashish. I due avevano preso possesso di una stanza d'albergo qualche ora prima della perquisizione degli agenti. Il blitz dei Falchi li ha colti di sorpresa: nella stanza d'albergo, in un trolley, erano stipati 270 panetti di hashish, del peso di 100 grammi ciascuno.