Mascherine in distributore bibite

(ANSA) - PALERMO, 11 MAR - Mascherine 'sold out' nel giro di una mattinata in vendita a 10 euro nei distributori di bibite e merendine all'interno dei padiglioni del polichirurgico, geriatrico, pronto soccorso dell'ospedale 'Villa Sofia' di Palermo. A segnalare il caso al direttore generale dell'azienda ospedaliera 'Villa Sofia Cervello' Walter Messina è stato il sindacato Cimo, dei dirigenti medici. "Abbiamo segnalato la situazione paradossale ai vertici dell'azineda che stanno provvedendo alla verifica - dice il vice segretario regionale Cimo Angelo Collodoro. Il paradosso è che mentre nelle strutture sanitarie mancano i dispositivi di protezione per i sanitari, si trovano nelle macchinette le mascherine a dieci euro. Invitiamo le altre direzioni delle aziende sanitarie a vigilare su simili episodi speculativi davvero incresciosi".