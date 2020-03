Coronavirus: rientrano proteste in carceri,ma resta tensione

(ANSA) - PALERMO, 10 MAR - Sembrano per ora rientrate le proteste, oggi e ieri, dei detenuti delle carceri siciliane contro le misure di prevenzione a causa del coronavirus. I reclusi chiedono anche indulto e amnistia. Negli istituti di pena rimane alta la tensione e fuori sostano blindati delle forze dell'ordine con poliziotti e carabinieri PALERMO - La protesta nel carcere Pagliarelli è rientrata ha annunciato la direttrice del penitenziario palermitano Francesca Vazzana dopo che i detenuti avevano preso le chiavi a uno degli agenti della polizia penitenziaria e avevano occupato un'intera ala. Anche l'agente era stato trattenuto. "E' importante sapere che tutti i detenuti stanno bene - ha detto la direttrice - e che non c'è nessuno contagiato dal coronavirus come impropriamente è stato detto da alcuni familiari dei reclusi". A tarda notte era invece terminata la protesta nel carcere Ucciardone dove i detenuti urlavano battendo oggetti e gettavano carta e lenzuola date alle fiamme dalle finestre delle celle.

SIRACUSA - A Siracusa i detenuti hanno dato alle fiamme le lenzuola e hanno danneggiato arredi nel blocco 50 del carcere di Cavadonna. Circa 150 persone hanno partecipato alla protesta bruciando suppellettili e utilizzando le brande per sfondare alcuni cancelli. E' stato distrutto l'impianto di videosorveglianza ed è stata danneggiata una delle due cucine, che è stata resa di fatto inagibile. Nel carcere gli animi sembra si siano calmati anche se la protesta non è completamente rientrata. La popolazione nel carcere è di circa 680 detenuti, circa cento in più della capienza massima.

TRAPANI - Una trentina di detenuti è salita sui tetti nel carcere trapanese "Cerulli" protestando e dando fuoco a materassi. Gli uomini chiedono i tamponi per verificare eventuali casi di coronavirus: polizia e carabinieri continuano a presidiare l'esterno del penitenziario che è sorvolato da elicotteri della polizia e dei carabinieri.

Manifestazioni di protesta sono state registrate anche nel carcere Malaspina a CALTANISSETTA, nel "Luigi Bodenza" a ENNA, e nella casa circondariale Gazzi a MESSINA dove ieri sera i parenti dei detenuti avevano organizzato un sit in.(ANSA).