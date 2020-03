Senza filiera, Nas sequestra 7 t miele

(ANSA) - CATANIA, 9 MAR - Oltre sette tonnellate di miele conservati in fusti metallici anonimi, senza alcuna indicazione sulla provenienza, esposti al sole e alle intemperie climatiche, sono state sequestrate da carabinieri del Nas di Catania in un deposito alimentare della provincia. Il prodotto, è emerso dalle indagini, apparteneva ad uno stock sequestrato alcuni mesi prima a Zafferana Etnea per motivi sanitari da militari dello stesso Nucleo antisofisticazioni dell'Arma, con la collaborazione di personale dell'Asp di Catania. Le oltre sette tonnellate di miele erano stati arbitrariamente sottratte dal luogo di custodia e rivendute. L'alimento è stato giudicato non più idoneo al consumo umano e pericoloso per la salute dei consumatori. Il sequestro eseguito dai carabinieri è stato convalidato dalla Procura di Catania. Il commerciante è stato denunciato in stato di libertà. (ANSA).