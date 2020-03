Scritte femministe a Palermo per 8 marzo

(ANSA) - PALERMO, 9 MAR - "A lavoro siamo brave, non carine", "Nessuna obiezione sulle nostre scelte". Sono queste alcune delle trenta scritte affisse sui muri a Palermo nella notte dell'8 marzo, giornata della donna.

Libertà di scelta, equo salario, lotta al pregiudizio e al sessismo, diritto all'aborto, no alla violenza sulle donne e al body shaming, alcuni dei temi evidenziati dall'azione collettiva che un gruppo femminista ha organizzato dal centro storico alle periferie, e che "nero su bianco denunciano la condizione attuale e rivendicano spunti di riflessione sulla condizione contemporanea della donna. L'azione vuole stimolare una riflessione sul ruolo del patriarcato in un paese che ancora fatica a confrontarsi con questa eredità", affermano le promotrici dell'iniziativa. Ed aggiungono: "le scritte testimoniano la necessità di accendere un faro sulle questioni di genere partendo da un punto di vista femminista".