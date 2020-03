Coronavirus: sindaco Messina, non discriminare fratelli Nord

"La struttura comunale per l'emergenza coronavirus è al vostro fianco. Ciò che non accetto è l'atteggiamento discriminatorio emerso anche da qualche rappresentante istituzionale nei confronti chi vive al Nord.

Purtroppo i nostri territori sono stati segnati da tragedie. La solidarietà che è sempre scattata in ambito nazionale ha però fatto dell'Italia una vera nazione". Lo afferma il sindaco di Messina, Cateno De Luca. "È un appello che lancio a tutti perché certe frasi che tacciano i cittadini del Nord come lebbrosi o appestati non sono sentimenti che caratterizzano il popolo siciliano e in particolare quello messinese. - aggiunge - È una situazione che è esplosa al Nord ma ciò non presuppone che tutti i focolai italiani siano partiti da lì. Questo nessuno lo può affermare con certezza. Per Messina infatti posso dirvi che il primo contagiato non è collegabile a nostri fratelli del Nord.

Li chiamo così anche a futura memoria. Mettiamo da parte tutto questo perché non ci serve".