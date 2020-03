Vigilante ruba scatolette tonno, arresto

(ANSA) - TRAPANI, 7 MAR - I carabinieri della stazione di Borgo Annunziata, frazione di Trapani, hanno arrestato un vigilante notturno di 53 anni accusato di aver rubato scatolame di pesce nella ditta "Nino Castiglione s.r.l." dove lavora. I militari hanno esaminato i video registrati dalle telecamere di sorveglianza scoprendo che di notte il guardiano andava nel capannone dove si trovavano le scatolette di tonno si riempiva il giubbotto che poi svuotava in auto. L'uomo mercoledì scorso è stato fermato in auto dopo essere uscito dai cancelli della ditta e sono state trovate 170 scatolette. L'arresto è stato convalidato e per l'indagato è scattato l'obbligo di dimora nel comune di Erice.