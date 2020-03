Turisti Msc stanno bene,scendono da nave

Dopo i controlli dell'Usmaf fatti a bordo su tutti i passeggeri risultati in buona salute, alcuni dei 2.250 turisti della Msc Opera, approdata a Messina, sono scesi dalla nave per fare una escursione in città. "Siamo in vacanza con gli amici e proveniamo da Napoli - dice uno dei crocieristi - Siamo qui per divertirci, ma per ora è tutto più complicato per l'emergenza coronavirus. Stiamo tutti bene, ora vogliamo visitare Messina e magari stasera andare a ballare in qualche locale. Anche perché la nave riparte domani alle 14".

"Noi siamo sicuri, ci hanno controllato altrimenti non saremmo scesi - aggiunge una coppia di coniugi di Torino - Speriamo di vedere Messina, ci hanno detto che è una fantastica città con un bellissimo campanile. Il coronavirus ci spaventa come tutti ma non possiamo farci condizionare".