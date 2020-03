Polizia: Di Blasi dirigente a Patti

(ANSA) - MESSINA, 7 MAR - Il vicequestore aggiunto Salvatore Di Blasi è il nuovo dirigente del commissariato di P.S. di Patti. Laureato in scienze statistiche demografiche e sociali e successivamente in scienze politiche, Di Blasi, dopo aver frequentato il 100simo corso per commissari nella scuola superiore della polizia di Stato, nel 2012 è stato assegnato al Reparto Prevenzione Crimine di Rosarno (RC) quale dirigente e, nel 2013, ha assunto la dirigenza del reparto prevenzione crimine di Vibo Valentia. Nel 2015 è stato trasferito alla questura di Messina ed assegnato all'ufficio di gabinetto, con l'incarico di dirigente dell'ufficio servizi d'istituto e dell'ufficio scorte e dal 2017 è stato inoltre nominato vice capo di gabinetto.