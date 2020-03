Acqua: non potabile in alcune zone di Palermo

"E' inibito, fino a diversa comunicazione, l'uso delle acque distribuite dai serbatoi Petrazzi Alto e Basso per il consumo umano". Una limitazione che riguarda una vasta zona di Palermo. Lo prevede un'ordinanza firmata dal sindaco Leoluca Orlando oggi sulla base delle analisi dell'Asp 6 effettuate il 25 febbraio. L'acqua non può essere utilizzata in particolare per bere, per le imprese alimentari, per la reidratazione e ricostituzione di alimenti, per la preparazione di alimenti e bevande in cui l'acqua costituisca ingrediente, per le pratiche di igiene personale che comportino ingestione, anche se limitata, di acqua come ad esempio il lavaggio dei denti. Le zone sono: Lungomare Cristoforo Colombo, Mondello, Partanna Mondello, Zen, Marinai Alliata, Giusino, Castelforte, Pallavicino, Villaggio Ruffini Lanza di Scalea, San Lorenzo, Villa Adriana; sottorete 5 "Liberta'" Cruillas, Badia, Strasburgo, Lazio, Leoni, Fante Resuttana, San Lorenzo Cruills; Santuario sottorete 11 "noce Uditore". "Si informa che l'Amap - continua il comunicato - ha aumentato la clorazione delle acque in rete che sono costantemente monitorate ed i recenti controlli analitici effettuati, non hanno evidenziato criticità. Di seguito all'invio dei nuovi rapporti di prova, da parte dell'Asp 6, saranno assunte le conseguenti determinazioni".