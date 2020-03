Biondo chiuso, spettacolo su You tube

(ANSA) - PALERMO, 5 MAR - Il Teatro Biondo di Palermo chiude il sipario in sala fino al 3 aprile, come disposto dal decreto del presidente del Consiglio ma lo apre su YouTube per una iniziativa che vuole dare un segnale di ottimismo e di resistenza in questo momento difficile per il teatro e per il paese.

Da venerdì 6 a domenica 8 marzo, infatti, andrà in scena "a porte chiuse" nella Sala Strehler lo spettacolo "Viva la vida" di Gigi Di Luca con Pamela Villoresi, Lavinia Mancusi e Veronica Bottigliero. Il pubblico lo potrà vedere in streaming e gratuitamente sul canale YouTube del Teatro (@teatrobiondo) dalle 17 alle 22.

In sala sarà presente un solo spettatore, che prima dell'inizio dello spettacolo, alle 16.30, sarà intervistato sulla pagina Facebook del Biondo. Si comincia domani con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.