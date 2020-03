Teatro: "Il Nulla - The void" al Libero

Al Teatro Libero in scena da giovedì a sabato 7 marzo "Il Nulla - The void", una produzione di Aia Taumastica con testo e regia di Massimiliano Cividati. La logica narrativa tradizionale in questo spettacolo è sostituita da quella della playlist, per assonanza ritmica e cromatica. "È la riproposizione drammatica ed efferata dello sforzo inumano che quotidianamente affrontiamo qualora l'unica risposta di cui siamo capaci all'oggi è non pensarci - spiega il regista -. Le relazioni, i cambiamenti del corpo, i telegiornali, la forza di gravità, le economie, il rifiuto del conflitto, la menzogna, il silenzio che a sua volta è menzogna, la paura, il respiro corto, la moda, l'essere genitori, il mio vicino, ciò che mangio .... un flusso di situazioni a spirale". "Rimozione è quel processo attraverso il quale quotidianamente allontaniamo dalla coscienza desideri, pensieri e memorie", prosegue. Sul palcoscenico Alex Cendron, Camilla Pistorello, Camilla Violante Scheller, Adalgisa Vavassori e Matteo Vitanza.