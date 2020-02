Coronavirus:montate tende per pre triage

(ANSA) - PALERMO, 26 FEB - Gli ospedali di Palermo si attrezzano con le tende per il triage all'esterno e stanze per l'isolamento in relazione all'emergenza legata al Coronavirus.

Le nuove strutture sono già state installate all'ospedale Cervello ieri sera. Le tende saranno utilizzate per il primo triage dei pazienti che arrivano nei pronto soccorso con sintomi influenzali riconducibili al nuovo Coronavirus in modo da evitare il passaggio negli ambienti frequentati da altri pazienti. E' una delle prime misure prese dal governo regionale, annunciata dall'assessore alla Salute Ruggero Razza. L'installazione di tensostrutture esterne è avvenuta anche in altre regioni italiane e serve, come ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Angelo Borrelli, "per creare un filtro, tecnicamente un pre triage, per evitare che le persone con sintomi vengano in contatto con il resto dell'ospedale e poi doverlo evacuare".