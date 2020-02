Virus: Orlando, donna indica percorso

(ANSA) - PALERMO, 25 FEB - "La signora ha una temperatura di 37.4-37.5 è in buone condizioni è perfettamente cosciente quindi sta dando anche indicazioni sul percorso che il gruppo turistico ha fatto nei sei giorni trascorsi in Sicilia. La signora è venuta quando ancora non era scattato il controllo dei voli da Bergamo. Il marito è assolutamente in buone condizioni". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, ai giornalisti, aggiungendo che si attende l'esito dei tamponi fatti al gruppo di turisti e quello definitivo dello Spallanzani di Roma sulla donna risultata positiva.