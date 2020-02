La cucina di chef Toro a San Pietroburgo

(ANSA) - CATANIA, 25 FEB - La cucina siciliana dello chef Roberto Toro, neo stellato del Belmond Grand Hotel Timeo di Taormina, si è trasferita per una settimana in Russia. Lo chef siciliano dal 17 al 24 febbraio ha proposto agli ospiti del Grand Hotel Europe di San Pietroburgo un menù degustazione che esalta gli ingredienti dell'Isola in ricette ed interpretazioni personali. In menù Capesante con asparagi, caviale e spuma di patate; Scampi alla pizzaiola; Tortelli di pecorino liquido con tartare di branzino al lime e cicoria; Triglia 'beccaficu' con finocchio e salsa all'arancia speziata; Mousse allo yuzu con arachidi e gelato al caramello salato. Una cucina apprezzata dai commensali del ristorante Europe, elegante esempio dello splendore dell'Art nouveau di inizio novecento. "Sono onorato di aver rappresentato la mia terra con il popolo russo, che tanto ama l'Italia - ha detto Toro - credo che il cibo sia un potente strumento di comunicazione che ci permette di promuovere la Sicilia come destinazione turistica di élite".