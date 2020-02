Coronavirus: hotel Palermo, non siamo autorizzati a parlare

(ANSA) - PALERMO, 25 FEB - Nell'hotel al centro di Palermo dov'era ospitata la turista bergamasca su cui sono in corso gli accertamenti per il coronavirus la situazione appare tranquilla.

Nell'albergo c'è il receptionist e alcune dipendenti sedute sui divani. Dalla direzione dell'hotel, che fa parte di una catena leader mondiale dell'accoglienza, fanno sapere di non "essere autorizzati" a dire nulla.

La donna ricoverata nell'ospedale Cervello ha accusato i classici sintomi influenzali e qualche linea di febbre ed è poi scattata la procedura per diagnosticare il coronavirus. Se la donna risultasse positiva le persone del gruppo di cui fa parte e quelle che le sono state a stretto contatto sarebbero poste in quarantena nello stesso albergo. (ANSA).