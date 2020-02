Consiglio Stato, ok scorta a Ingroia

(ANSA) - PALERMO, 22 FEB - "Ieri il Consiglio di Stato per la seconda volta ha ordinato che mi venisse ripristinata la scorta che il ministero dell'Interno retto dall'allora ministro Minniti del Pd di Renzi e Napolitano e subito dopo dal ministro Salvini mi avevano tolto. Per la seconda volta la magistratura mi restituisce ciò che la politica di sinistra prima e di destra poi mi ha tolto, e cioè il riconoscimento del lavoro che ho svolto e svolgo, da più di 30 anni ormai, contro poteri criminali di ogni tipo, mafiosi e di Stato, e dei rischi che ho corso e corro tuttora". Lo dice l'avvocato, ex magistrato, Antonio Ingroia. E aggiunge: "Cosa farà il ministero dell'Interno di questo "nuovo" Governo attraverso la sua commissione dell'Ucis che già per ben 2 volte mi ha tolto ogni protezione? La politica in Italia pare debba sempre avere l'ultima voce in capitolo e intanto la prima Ordinanza del Consiglio di Stato è stata 'totalmente' ignorata".