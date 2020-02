Una 'spaccata' in banca sventata da Cc

(ANSA) - TRECASTAGNI (CATANIA), 19 FEB - Un tentativo di 'spaccata' per rubare il bancomat all'agenzia di Trecastagni del Credito Siciliano è stato sventato la notte scorsa dall'arrivo in piazza Guglielmo Marconi di pattuglie dei carabinieri della locale stazione del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale. I banditi sono fuggiti su un Suv risultato rubato a Roccalumera (Messina) 5 giorni fa. Davanti alla banca i ladri hanno abbandonato un escavatore tipo bobcat ed un autocarro Iveco, che sarebbero dovuti servire, dopo la 'spaccata', a scardinare la cassaforte e poi a portarla via. I due mezzi erano stati trafugati poche ore prima da un deposito di una ditta edile di Gravina di Catania. Sul posto sono intervenuti gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche del reparto operativo del comando provinciale di Catania per acquisire impronte e tracce utili alle indagini. (ANSA).