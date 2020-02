Giovane scomparso a Marsala, indagini

Da una decina di giorni non si hanno più notizie di Salvatore Pantaleo, 28 anni, che vive solo in contrada Strasatti a Marsale. A denunciare la scomparsa sono stati suoi congiunti che hanno avvisato la Polizia Stato. Oggi si è tenuto stamani un vertice in Prefettura con la partecipazione delle forze dell'ordine e nel quale è stato anche deciso di chiedere la collaborazione dei cittadini.

Chi è in grado di dare notizie - dicono dalla prefettura - può contattare le Forze dell'Ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale.(ANSA).