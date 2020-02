Mostre: pitture di Pippo Fava a Catania

(ANSA) - CATANIA, 15 FEB - "La pittura come documento racconto e denuncia": è la mostra di opere di Giuseppe Fava che sarà inaugurata il 19 febbraio, alle 17.30, nella Galleria d'arte moderna di via Castello Ursino a Catania. Saranno presenti il sindaco Salvo Pogliese, la presidente della Fondazione Fava, Francesca Andreozzi, la curatrice della mostra, Giovanna Mori, il prof. Giuseppe Maria Andreozzi, responsabile dell'Archivio Giuseppe Fava, e don Luigi Ciotti presidente di Libera. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Catania e dalla Fondazione Giuseppe Fava che ha ideato il progetto espositivo, a cura di Giovanna Mori. Giuseppe Fava, ucciso dalla mafia il 5 gennaio del 1984, oltre che giornalista fu scrittore, drammaturgo, cineasta e anche pittore. L'esposizione sarà arricchita da materiale documentario, come fotografie, prime edizioni, presentazioni di personali e video, che permetterà ai visitatori di avvicinarsi ulteriormente all'artista ed alla sua opera. La mostra resterà aperta fino al 14 marzo.