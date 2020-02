Isola Femmine in vendita

(ANSA) - PALERMO, 15 FEB - L'isolotto delle Femmine, nel mare di fronte l'omonimo comune marinaro attaccato a Palermo, 15 ettari di roccia con una torre parzialmente distrutta è in vendita da circa un anno sul sito della Romolini immobiliari con trattativa riservata a un prezzo di circa 3 milioni e mezzo di euro. L'isola, di proprietà degli eredi di Rosolino Pilo, è una riserva integrale con decreto della Regione Sicilia, area marina protetta affidata fin dal 1998 in gestione alla Lipu ed è riconosciuta dall'Unione Europea come Zona speciale di conservazione. Quindi l'eventuale proprietario non avrà alcun margine di manovra per farne il proprio buen retiro. Ma un gruppo di donne impegnate in attività culturali Stefania Galegati, Valentina Greco, Claudia Gangemi e Marcela Caldas, stanno studiando la possibilità di fare un crowdfunding per comprare l'isola. Al sito Balarm Stefania Galegati dice: "Abbiamo pensato di chiedere una quota simbolica di dieci euro a donna e di comprare l'isola".