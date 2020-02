Fotografia: "Con gli occhi pieni di luce", scatti in Kenia

In occasione del centenario dell'istituto, il Gonzaga di Palermo getta le fondamenta per un ponte con il Kenya attraverso un gemellaggio con la "Mazzoldi School" di Ongata Rongai (Nairobi), gestita dalle suore Evangelizing Sisters of Mary. Un'esperienza che viene aperta e raccontata al pubblico grazie alla mostra fotografica "Con gli occhi pieni di luce", che sarà inaugurata martedì, 18 febbraio, alle 16, nel foyer dell'istituto in via Piersanti Mattarella 38-42. L'installazione, sostenuta dall'associazione Mamme per la pelle e dalla Lega missionaria studenti, presenta una sessantina di scatti di Roberto Miraglia, e di altri autori palermitani.

"Già l'anno scorso, con un piccolo gruppo di famiglie e insegnanti, abbiamo fatto un'esperienza indimenticabile in quei luoghi", racconta padre Vitangelo Maria Denora, direttore generale dell'istituto Gonzaga-Isp."Siamo convinte che questo gemellaggio e questa mostra possano servire a tutti", dice Silvia Buzzone, del direttivo dell'associazione Mamme per la pelle.