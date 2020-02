Libri: "Viaggio in treno con Woland" di Accursio Soldano

Si intitola "Viaggio in treno con Woland" il nuovo racconto pubblicato nella sezione coup de foudre della "Aulino editore". L'autore è Accursio Soldano. E' una storia onirica, a tratti fantastica.- afferma Soldano - Un dialogo fra due sconosciuti che si ritrovano seduti uno di fronte all'altro in un treno. La destinazione non ha alcuna importanza, ciò che attira uno dei due viaggiatori e lo invoglia al dialogo è un gatto nero chiuso dentro un trasportino e soprattutto lo strano nome che il suo padrone ha dato al felino". Ne viene fuori un dialogo surreale nel quale appaiono tracce di ricordi letterari ispirati al Libro di Giobbe, mostri mitologici, una tela del 1600 di Rutilio Manetti raffigurante Sant'Antonio Abate e un omaggio alla letteratura del 900. Il racconto sarà presentato il prossimo 28 febbraio nel corso di un incontro con gli studenti dell'istituto superiore "Don Michele Arena" di via Giotto a Sciacca. La collana editoriale prevede la pubblicazione di 40 copie numerate a mano.