Valle templi: per San Valentino iniziativa #valleyinlove

(ANSA) - PALERMO, 13 FEB - Domani venerdì 14 gennaio appuntamento a tutti gli innamorati davanti al Tempio della Concordia per uno scatto speciale dedicato a San Valentino. Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento promuove, in collaborazione con CoopCulture, l'iniziativa social dal nome #valleyinlove, destinata agli innamorati di tutte le età che, nel giorno di San Valentino, decideranno di visitare il Parco. Le coppie avranno la possibilità di essere immortalate innanzi al Tempio della Concordia, un modo molto social di esternare il loro amore al cospetto di un simbolo che, attraversando i millenni, è metafora di eternità. Gli utenti saranno quindi incoraggiati a diffondere e condividere sul proprio canale social gli scatti con i quali hanno deciso di aderire all'iniziativa, taggando @valledeitempliofficial. Per celebrare questa ricorrenza le catacombe paleocristiane della Valle dei Templi saranno visitabili in coppia, ma al prezzo di uno: occasione imperdibile per trascorrere un San Valentino nella Valle dei Templi. (ANSA).