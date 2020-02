Ristorazione: ExpoCook, il gusto in tutte le salse a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 13 FEB - - Masterclass, cooking show, seminari e convegni internazionali, dimostrazioni dal vivo, grandi personaggi. È il programma della quarta edizione di ExpoCook, dedicato al settore della ristorazione. La manifestazione, che si terrà alla Fiera del Mediterraneo di Palermo dal 25 al 28 febbraio, coinvolgerà oltre 230 espositori in 25mila metri quadrati di area coperta, divisi in 11 settori tematici e 8 padiglioni e sarà dedicata al "gusto" in tutte le sue diverse declinazioni. Lunedì 24 febbraio la conferenza stampa di presentazione al Teatro Massimo.

Si comincia martedì 25 febbraio con lo show del "Latte Art", la tecnica di decorazione dei cappuccini, sulla superficie dei quali vengono realizzati disegni e forme. A mostrarcela, ci saranno la campionessa del mondo in carica Manuela Fensore e la vice campionessa del mondo 2016 Chiara Bergonzi. Da segnalare anche gli eventi di cui saranno protagonisti Chiara Maci, celebre food blogger, Alessandro Circiello, chef esperto di cucina basata sulla sana alimentazione e Giuseppe Giuliano, maestro della "monocromia" che a ogni piatto, o addirittura a un intero menù, sa abbinare un colore declinato in diverse varietà cromatiche chiare e scure. Mercoledì 26 febbraio si entra nel vivo della manifestazione con due "artisti" del food&beverage: Mauro Uliassi, chef 3 stelle Michelin, 5 cappelli Espresso e 3 forchette del Gambero Rosso porterà in Sicilia la sua maestria nella cucina, mostrandoci attraverso un cooking show cosa c'è dietro a uno chef pluripremiato. A seguire ci sarà Renato Ardovino, il maggior esponente del "cake design" italiano, autore delle famosissime "Torte di Renato". Non mancheranno approfondimenti dedicati alla Sicilia, come la masterclass su uno dei prodotti dell'isola più conosciuti e amati in Italia e all'estero, il vino dell'Etna. E poi, con "ExpoCook for Children", spazio anche alla solidarietà con una cena gourmet di beneficenza - affidata all'estro del maestro Giuliano. Gran finale, il 28 febbraio, con due chef internazionali, Andersson e Klotzke, quest'ultimo consulente gastronomico per i Nobel Banquet di Stoccolma, cioè le cene dei premi Nobel.