Turismo: assessore, in Sicilia 360 giorni l’anno

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - In Sicilia 360 giorni l'anno per una diversa stagionalità: è l'invito dell'assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, Manlio Messina, che oggi è intervenuto alla presentazione della proposte della sua regione alla Bit (Borsa internazio del turismo FieraMilanoCity 9/11 febbraio). "Abbiamo tutte le caratteristiche per avere un turismo 360 giorni l'anno - ha aggiunto- ed è proprio un paradosso che, con il suo clima e le sue peculiarità, in Sicilia ci si fermi da novembre a marzo: il brand Sicilia deve puntare a una diversa stagionalità, la parola destagionalizzazione non mi piace". Tra le proposte in questo senso l'offerta di particolari condivisioni di soggiorno (compresi musei e trasporti) da novembre a marzo alle famiglie con almeno 3 figli. La Sicilia si presenta con quasi tutti i suoi territori e numerose proposte. Come Catania che si confermerebbe come una delle mete più richieste del Su o Agrigento che proprio alla Bit presenta ‘Itinerario fiorito di Sicilia", un percorso green per esaltare le caratteristiche intrinseche dei singoli paesi che fanno parte del Circuito Nazionale dei Comuni Fioriti.(ANSA).